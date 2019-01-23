Бекхэм приобрел 10% акций клуба пятого дивизиона Англии

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англиистал совладельцем «Солфорд Сити», который выступает в пятом по силе дивизионе чемпионата Англии. Об этом сообщает BBC.

Англичанин приобрел 10% акций клуба и последовал примеру своих экс-одноклубников по «МЮ». Ранее по 10% акций клуба купили Гари и Филл Невиллы, Пол Скоулз, Райан Гиггз и Никки Батт, которые вместе с Бэкхемом являются воспитанниками «Манчестер Юнайтед» и принадлежат к так называемой группе «Класс-92».

Еще 40% акций клуба принадлежат сингапурскому бизнесмену и владельцу «Валенсии» Питеру Лиму.

Футбольная ассоциация еще должна утвердить право собственности Бекхэма, прежде чем об этом будет официально объявлено.

У Бекхэма уже есть американский клуб «Интер Майами», который начнет играть в МЛС с 2020 года. 0