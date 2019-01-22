У защитника «Ростова» диагностирован разрыв крестообразных связок колена

Защитникполучил травму в матче со, из-за которой покинул поле на носилках.

У 30-летнего футболиста диагностирован разрыв крестообразных связок колена. В ближайшее время Вилюшу предстоит операция, восстановление составит от четырех до шести месяцев.

«Клуб окажет всю возможную помощь и поддержку Мацею. Руководство, тренерский штаб, а также футболисты желают нашему защитнику скорейшего выздоровления и возвращения в строй!» — говорится в сообщении «Ростова».

Напомним, что накануне «Спартак» обыграл «Ростов» (2:1) в товарищеском матче на сборе в Катаре. 0