Тарасов подтвердил снижение своей зарплаты по новому контракту

Полузащитникрассказал о своем контракте с «Локомотивом».

«Да, у меня были варианты — и в России, и в другом чемпионате, не буду говорить, каком именно. Но в конце концов решил остаться, потому что я тут уже девятый год. Мне все знакомо, "Локомотив" — мой дом родной. Я хотел остаться. Хорошо, что так сложилось, и я остался.

Посмотрим, что будет дальше. О будущем пока разговаривать смысла нет, я об этом не думаю. Есть контракт, я его отработаю, а дальше будем решать уже.

Я пошел на понижение. Но не в два раза, как пишут об этом. Ничего такого в этом нет, я спокойно к этому отнесся. Были нюансы по сроку контракта.

Главное, что я не знал, с кем вести диалог по контракту. Каждый говорил, что отвечает именно он. Потом перевели на совет директоров. Странная ситуация, поэтому пришлось уехать со сборов. Но как только решилось, я вернулся», — приводит слова Тарасова «Спорт-Экспресс». 0