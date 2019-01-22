Семин: Миронов забил прекрасный мяч

Главный тренер «Локомотива»высказал мнение о победе над(3:1) в товарищеском турнире «Кубок Матч Премьер».

«Провели два разных тайма. Первый был качественным и комбинационным. Во втором играли от обороны и провели голевую контратаку.

Миронов забил прекрасный мяч. Посмотрели много молодых ребят. Есть информация с кем и как работать дальше.

Кто из молодых зарекомендовал себя в этом матче лучше всех? Наверное, пара, которая забила гол. Давайте отметим Миронова и Тугарева. Думаю, этот мяч понравился всем», — приводит слова Семина официальный сайт «Локомотива».

Напомним, в следующем матче турнира «Локомотив» 25 января сыграет с «Ростовом», а «Зенит» в этот же день встретится со «Спартаком». 0