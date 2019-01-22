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    Семак: В первом тайме «Локомотив» переигрывал нас полностью

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказал мнение о поражении в первом матче «Кубка Матч Премьер».

    Сергей Семак
    Сергей Семак
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    «Проигрывать всегда неприятно. Что касается игры, то сегодня мы увидели два абсолютно разных тайма: в первом "Локомотив" переигрывал полностью, во втором ситуация изменилась.

    В первой половине встречи мастерство игроков "Локомотива" было выше, чем наших — они посвежее двигались, побыстрее работали с мячом, владели преимуществом территориальным, создавали больше моментов.

    Что касается второго тайма, то обе команды поменяли составы — кто-то сыграл 45 минут, кто-то чуть больше, кто-то — чуть меньше.

    Сейчас главное — посмотреть, как игроки выглядят функционально и как они понимают какие-то игровые принципы, чтобы от игры к игре прибавлять и принимать решение о том, кто останется в команде, а кто — нет, кого мы сможем дозаявить на Лигу Европы.

    Кто-то может не остаться, конечно. Мы смотрим. Смотрим на то, как ребята работают. Но такое возможно.

    Паредес не играл потому, что он не был готов к сегодняшнему матчу по многим причинам. Ерохин не тренируется в общей группе, Иванович — то же самое. Бранислав только начинает, он совсем недавно приехал.

    Мне нравится, как работает Мусаев. И вышел он хорошо, на мой взгляд. Конечно, во втором тайме было легче — мы полностью владели преимуществом и не встретили такого сопротивления как в первой половине встречи, но тем не менее то, что мы видели, нам пока нравится — и качество игры, и отношение футболиста. Очень хорошо выглядит.

    Матч со "Спартаком" будет немного другим? Посмотрим. Проанализируем состояние, увидим, кто насколько больше или меньше сможет сыграть, скорректируем нашу работу.

    Что касается самой игры, то они все непохожи, состояние у всех команд абсолютно разное, поэтому в каждом матче мы видим абсолютно разные таймы.

    И во вчерашнем матче, и в сегодняшнем. Предположить что-либо очень сложно», — приводит слова тренера клубная пресс-служба. 0

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