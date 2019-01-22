«Крылья Советов» обыграли «Жилину» в контрольном поединке

Фрагмент матча
ФК «Крылья Советов»
Единственный гол в ворота словацкой команды в начале второго тайма забил полузащитник Павел Яковлев.
В следующем контрольном матче 26 января самарский клуб сыграет против «Риги».
Товарищеский матч
«Крылья Советов» — «Жилина» (Словакия) — 1:0
Гол: Яковлев, 54 (1:0)«Крылья Советов» (1-й тайм): Рыжиков, Чичерин, Самарджич, Рохель, Денисов, Шишкин, Антон, Самедов, Джано, Шейдаев, Канунников«Крылья Советов» (2-й тайм): Конюхов, Тигиев, Карпов, Бурлак, Зотов, Мияйлович, Тимофеев, Яковлев, Зиньковский, Ткачук, Соболев