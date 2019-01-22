«Краснодар» проиграл в контрольном поединке «Базелю»

проиграл швейцарскомув первом контрольном матче в 2019-м году на сборе в испанской Марбелье со счетом 0:2.

Голы во второй половине игры забили Кевин Буа и Эдер Баланта.

Этим матчем «Краснодар» завершил сбор в испанской Марбелье.

Напомним, что первый официальный матч «Краснодар» проведет 14 февраля против «Байера» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.