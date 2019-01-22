«Краснодар» проиграл в контрольном поединке «Базелю»

Футболисты «Краснодара» на предматчевой разминке
ФК «Краснодар»
Голы во второй половине игры забили Кевин Буа и Эдер Баланта.
Этим матчем «Краснодар» завершил сбор в испанской Марбелье.
Напомним, что первый официальный матч «Краснодар» проведет 14 февраля против «Байера» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.
Товарищеские матчи
«Базель» — «Краснодар» — 2:0 (0:0)
Голы: Буа, 50 (1:0). Баланта, 66 (2:0)«Базель»: Омлин (Хансен, 62), Видмер, Петретта, Сухи (Эрай Кемер, 46), Самбрано, Дзуффи (Кампо, 46), Джака (Кузманович, 62), Фрай (Баланта, 62), Штокер (Буа, 46), Оберлен (Калулу, 46), Айети (ван Волфсвинкел, 62)«Краснодар»: Синицын, Рамирес (Сергеев, 46), Мартынович, Фьолусон (Бородин, 69), Петров (Марков, 46), Каборе (Голубев, 62), Перейра (Ольссон, 46), Классон (Вандерсон Масиэл, 46), Газинский (Мацукатов, 62), Ари (Игнатьев, 46), Сулейманов (Уткин, 62)Предупреждения: Каборе, 35. Ари, 35. Игнатьев, 62