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    «Краснодар» проиграл в контрольном поединке «Базелю»

    Товарищеские матчи Футбол России Краснодар Базель
    «Краснодар» проиграл швейцарскому «Базелю» в первом контрольном матче в 2019-м году на сборе в испанской Марбелье со счетом 0:2.

    Футболисты «Краснодара» на предматчевой разминке
    Футболисты «Краснодара» на предматчевой разминке
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    Голы во второй половине игры забили Кевин Буа и Эдер Баланта.

    Этим матчем «Краснодар» завершил сбор в испанской Марбелье.

    Напомним, что первый официальный матч «Краснодар» проведет 14 февраля против «Байера» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

    Товарищеские матчи
    «Базель» — «Краснодар» — 2:0 (0:0)
    Голы: Буа, 50 (1:0). Баланта, 66 (2:0)«Базель»: Омлин (Хансен, 62), Видмер, Петретта, Сухи (Эрай Кемер, 46), Самбрано, Дзуффи (Кампо, 46), Джака (Кузманович, 62), Фрай (Баланта, 62), Штокер (Буа, 46), Оберлен (Калулу, 46), Айети (ван Волфсвинкел, 62)«Краснодар»: Синицын, Рамирес (Сергеев, 46), Мартынович, Фьолусон (Бородин, 69), Петров (Марков, 46), Каборе (Голубев, 62), Перейра (Ольссон, 46), Классон (Вандерсон Масиэл, 46), Газинский (Мацукатов, 62), Ари (Игнатьев, 46), Сулейманов (Уткин, 62)Предупреждения: Каборе, 35. Ари, 35. Игнатьев, 62
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