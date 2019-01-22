«Ювентус» разгромил «Кьево»

В матче 20-го тура чемпионата Италии туринскийна своем поле разгромилсо счётом 3:0.

Счет в матче на 13-й минуте открыл нападающий туринцев Дуглас Коста. На 45-й минуте полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан упрочил преимущество хозяев.

На 52-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Кьево», однако форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не сумел его реализовать.

Победную точку на 84-й минуте поставил защитник Даниэле Ругани.

«Ювентус» набрал 56 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Кьево» с 8 очками располагается на последнем, 20-м месте в таблице чемпионата Италии. 0