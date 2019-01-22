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    «Ювентус» разгромил «Кьево»

    Серия A Футбол Италии Ювентус Календарь Серии А
    В матче 20-го тура чемпионата Италии туринский «Ювентус» на своем поле разгромил «Кьево» со счётом 3:0.

    «Ювентус» — «Кьево»
    «Ювентус» — «Кьево»
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    Счет в матче на 13-й минуте открыл нападающий туринцев Дуглас Коста. На 45-й минуте полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан упрочил преимущество хозяев.

    На 52-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Кьево», однако форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не сумел его реализовать.

    Победную точку на 84-й минуте поставил защитник Даниэле Ругани.

    «Ювентус» набрал 56 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Кьево» с 8 очками располагается на последнем, 20-м месте в таблице чемпионата Италии. 0

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