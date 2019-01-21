РФС не стал переносить матч «Ростов» — «Краснодар»

Российский футбольный союз на своем официальном сайте подтвердил, что матч 1/4 финала Кубка Россиисостоится 24 февраля.

Таким образом, в РФС приняли решение не переносить встречу.

Матч изначально должен был проходить 24 февраля, но затем клубы получили письмо от главы департамента профессионального футбола РФС Сергея Куликова о возможном переносе игры.

«Краснодар» идею переноса поддержал, чтобы получить больше времени на восстановление после матча Лиги Европы против «Байера», тогда как «Ростов» идея переноса возмутила.

На повторном заседании совместной комиссии РФС-РПЛ-ФНЛ-ПФЛ было принято решение не переносить встречу. 0