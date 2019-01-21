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    Кононов: Мы неплохо действовали в определенных отрезках

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    Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов поделился впечатлениями от победы в стартовой игре «Кубка Матч Премьер» над «Ростовом» (2:1).

    Олег Кононов
    Олег Кононов
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    Напомним, что «Спартак» добился волевой победы над «Ростовом» со счетом 2:1. Победный гол в добавленное время забил полузащитник Денис Глушаков.

    «В моменте с пенальти я не был уверен в положительном исходе. Обычно преимущество на стороне атакующего игрока.

    Максименко отлично сыграл в этом эпизоде. В следующей атаке мы сумели поразить ворота "Ростова".

    У нас сейчас экспериментальный состав. Кто-то сыграл хуже, кто-то выглядел лучше. Главное, что мы команда.

    Мы действуем все вместе. Возможно, в первом тайме мы выглядели похуже. Однако даже тогда мы имели больше моментов и могли забивать.

    У нас очень молодая команда. Я считаю, что новички сыграли неплохо. У нас есть конкуренция за место в составе. В целом я доволен игрой. Мы неплохо действовали в определенных отрезках.

    Сейчас все под нагрузками, поэтому тяжело ожидать хорошую игру на протяжении всего матча», — отметил Кононов в эфире «Матч ТВ». 0

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