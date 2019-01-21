Кононов: Мы неплохо действовали в определенных отрезках

Главный тренер московского «Спартака»поделился впечатлениями от победы в стартовой игре «Кубка Матч Премьер» над(2:1).

Напомним, что «Спартак» добился волевой победы над «Ростовом» со счетом 2:1. Победный гол в добавленное время забил полузащитник Денис Глушаков.

«В моменте с пенальти я не был уверен в положительном исходе. Обычно преимущество на стороне атакующего игрока.

Максименко отлично сыграл в этом эпизоде. В следующей атаке мы сумели поразить ворота "Ростова".

У нас сейчас экспериментальный состав. Кто-то сыграл хуже, кто-то выглядел лучше. Главное, что мы команда.

Мы действуем все вместе. Возможно, в первом тайме мы выглядели похуже. Однако даже тогда мы имели больше моментов и могли забивать.

У нас очень молодая команда. Я считаю, что новички сыграли неплохо. У нас есть конкуренция за место в составе. В целом я доволен игрой. Мы неплохо действовали в определенных отрезках.

Сейчас все под нагрузками, поэтому тяжело ожидать хорошую игру на протяжении всего матча», — отметил Кононов в эфире «Матч ТВ». 0