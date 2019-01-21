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    Нападающий «Барселоны» пропустит две недели

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    Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле пропустит ближайшие матчи команды из-за травмы.

    Усман Дембеле
    Усман Дембеле
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    Как сообщает официальный сайт каталонского клуба, у футболиста, который травмировался в матче против «Леганеса» (3:1) было диагностировано растяжение связок голеностопа левой ноги.

    Ожидается, что Дембеле пропустит около двух недель.

    Таким образом, форвард не сыграет в матчах Примеры против «Жироны» и «Валенсии», а также в поединках 1/4 финала Кубка Испании против «Севильи».

    В текущем сезоне на счету Дембеле 27 матчей, 13 голов и 5 результативных передач в составе «Барселоны». 0

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