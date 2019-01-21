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    «Краснодар» планирует продлить контракт с Ари

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    «Краснодар» намерен заключить новый контракт с нападающим Ари, сообщают «Известия».

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    По информации источника, краснодарский клуб предложит форварду сборной России контракт на год с опцией продления еще на один сезон. Нынешнее соглашение бразильца с «быками» рассчитано до лета 2019 года.

    «Ари доказал, что способен приносить пользу "Краснодару", и заслужил новый контракт. Все видят, как он старается. Однако бразилец всегда нуждается в мотивации, поэтому ему, скорее всего, предложат контракт по схеме 1+1. Естественно, бразильцу хотелось бы получить долгосрочное соглашение. Этот момент будет обсуждаться», — рассказал источник в клубе.

    В текущем сезоне РПЛ Ари в 10 матчах забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. В гонке бомбардиров турнира форвард занимает третье место. 0

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