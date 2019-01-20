«Ростов» назвал недопустимым возможный перенос матча с «Краснодаром»

выступил с заявлением по поводу возможного переноса ответного матча противв рамках 1/4 финала Кубка России.

Изначально РФС назначил встречу на 24 февраля, однако позже решил провести заседание совместной комиссии по согласованию новой даты.

«Уважаемые болельщики! Совместная комиссия РФС и РПЛ рассмотрит возможность переноса ответного матча 1/4 финала Олимп Кубка России между "Ростовом" и "Краснодаром" на более поздний срок.

Напомним, что ранее была назначена дата проведения встречи — 24 февраля. Однако, после обращения "Краснодара", была назначена комиссия для пересмотрения определенного ранее дня ответной встречи.

Исходя из крайне негативной реакции болельщиков, клуб считает это недопустимым. Матч может быть перенесен на будний день, что несомненно скажется на посещаемости, а также вызовет определенный дискомфорт у людей, которые собираются посетить стадион.

Клуб будет делать все возможное, чтобы отстоять интересы болельщиков команды», — говорится в заявлении «Ростова». 0