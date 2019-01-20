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    «Ростов» назвал недопустимым возможный перенос матча с «Краснодаром»

    Ростов Краснодар Кубок России Футбол России
    «Ростов» выступил с заявлением по поводу возможного переноса ответного матча против «Краснодара» в рамках 1/4 финала Кубка России.

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    Изначально РФС назначил встречу на 24 февраля, однако позже решил провести заседание совместной комиссии по согласованию новой даты.

    «Уважаемые болельщики! Совместная комиссия РФС и РПЛ рассмотрит возможность переноса ответного матча 1/4 финала Олимп Кубка России между "Ростовом" и "Краснодаром" на более поздний срок.

    Напомним, что ранее была назначена дата проведения встречи — 24 февраля. Однако, после обращения "Краснодара", была назначена комиссия для пересмотрения определенного ранее дня ответной встречи.

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    • Исходя из крайне негативной реакции болельщиков, клуб считает это недопустимым. Матч может быть перенесен на будний день, что несомненно скажется на посещаемости, а также вызовет определенный дискомфорт у людей, которые собираются посетить стадион.

    Клуб будет делать все возможное, чтобы отстоять интересы болельщиков команды», — говорится в заявлении «Ростова». 0

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