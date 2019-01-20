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    Неймар прокомментировал слухи о переходе в «Реал»

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    Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар прокомментировал информацию СМИ о том, что он может перейти в «Реал».

    Неймар
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    26-летний бразилец заявил, что расскажет об этой ситуации, как только появится определенность.

    «По поводу продолжения моей карьеры вечно ходят слухи и спекуляции, с того самого момента, как я стал профессиональным игроком.

    Пока ничего конкретного нет. Будьте спокойны, как только появится что-то определенное, я всем об этом расскажу», — приводит слова Неймара Get French Football News.

    Напомним, Неймар уже выступал в Испании, играя за «Барселону». Он перешел в «ПСЖ» летом 2017 года за 222 миллиона евро.

    В текущем сезоне Неймар провел 22 матча за «ПСЖ», забил 20 голов и отдал 2 результативных передачи. 0

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