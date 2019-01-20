Неймар прокомментировал слухи о переходе в «Реал»

Неймар
thesun.co.uk
26-летний бразилец заявил, что расскажет об этой ситуации, как только появится определенность.
«По поводу продолжения моей карьеры вечно ходят слухи и спекуляции, с того самого момента, как я стал профессиональным игроком.
Пока ничего конкретного нет. Будьте спокойны, как только появится что-то определенное, я всем об этом расскажу», — приводит слова Неймара Get French Football News.
Напомним, Неймар уже выступал в Испании, играя за «Барселону». Он перешел в «ПСЖ» летом 2017 года за 222 миллиона евро.
В текущем сезоне Неймар провел 22 матча за «ПСЖ», забил 20 голов и отдал 2 результативных передачи. 0