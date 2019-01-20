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    Моуринью отклонил три предложения после ухода из «МЮ»

    Манчестер Юнайтед Трансферы
    Жозе Моуринью рассказал, что отклонил уже три предложения о работе после увольнения из «Манчестер Юнайтед» месяц назад.

    Жозе Моуринью
    Жозе Моуринью
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    «Я доволен этими тремя неделями и доволен опытом, который получаю. Сейчас я могу делать то, что обычно не могу. Но я знаю себя. Уверен, что уже к концу марта мне надоест это счастье.

    Проанализирую детали. Я уже отклонил три предложения, поскольку не чувствовал, что это то, что мне нужно. Собираюсь сохранять спокойствие. Чем больше у меня будет времени, тем лучше я смогу подготовиться.

    Хочу, чтобы я был доволен вызовом, который получу на следующем месте работы», — приводит слова Моуринью The Telegraph. 0

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