Ломовицкий готов играть в «Спартаке» до конца карьеры

Полузащитник московского «Спартака»рассказал о своих целях.

«Сейчас цель — забить за "Спартак". Пока вот не залетает… На самом деле, мечта-то сбылась, но теперь надо доказывать и бороться за место. Не хочу его никому отдавать!

Люблю этот клуб, мне здесь все нравится. Счастлив, что продлил контракт, и хочу как можно дольше играть в "Спартаке". Вообще, легко могу представить, что проведу здесь всю карьеру.

При этом главное — не просто играть, а как играть. Забивать, отдавать — в общем, приносить пользу команде», — приводит слова Ломовицкого Sport24. 0