ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    НеймарНеймар одобряет. Дайвинг как неотъемлемая часть футбола
  • 11:02
    • Карпин назвал беспределом возможный перенос матча «Ростов» — «Краснодар»
  • 10:51
    • «Спартак» отправился в Доху без Жиго, Ханни и Адриано
  • 10:38
    • Джокович стал соперником Медведева в четвертом круге Australian Open
  • 09:21
    • Казинс набрал 14 очков в дебютном матче, «Бостон» выиграл у «Мемфиса»
  • 08:14
    • Серена Уильямс разгромила Ястремскую на AO
    Все новости спорта

    «Спартак» отправился в Доху без Жиго, Ханни и Адриано

    Спартак РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Футболисты «Спартака» собрались в аэропорту Шереметьево, чтобы вылететь в Доху на второй сбор в рамках подготовки к возобновлению сезона, сообщает пресс-служба московского клуба.

    Футболисты «Спартака»
    Футболисты «Спартака»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Главный тренер Олег Кононов привлек для участия в работе 30 футболистов.

    Из Москвы летят 25 игроков. Это вратари — Александр Максименко, Артем Поплевченков, Александр Селихов и Антон Шитов; защитники — Айртон Лукас, Сальваторе Боккетти, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Павел Маслов, Леонид Миронов и Николай Рассказов; полузащитники — Денис Глушаков, Максим Глушенков, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Александр Ташаев и Наиль Умяров; нападающие — Зе Луиш и Георгий Мелкадзе.

    Защитник Самуэль Жиго, хавбеки Фернандо и Софьян Ханни, а также форварды Луис Адриано и Педро Роша провели два выходных дня, предоставленных после сбора в Дубае, не в России, и присоединятся к команде непосредственно в Катаре.

  • Планы на зиму: «Спартак»
  • Как Олегу Кононову начать успешное строительство обновленного «Спартака» и побороться с ним за медали
  • 10/01/2019

    • В Дохе «красно-белые» примут участие в турнире «Фонбет Кубок Матч Премьер», где сыграют против «Ростова», «Зенита» и «Локомотива». 0

  • Доставка в:
  • Небольшой опрос для лучших читателей
  • По теме
  • Неймар одобряет. Дайвинг как неотъемлемая часть футбола
  • Вчера в 22:00
    •
  • Прогноз
  • «Арсенал» — «Челси»
  • 1.75
  • Сегодня в 20:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Волки» не уступят «лисам» в домашнем поединке
  • «Вулверхэмптон» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Воспользуется ли «Байер» слабостью «Боруссии» Менхенгладбах?
  • «Байер» — «Боруссия» Менхенгладбах. Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • Продолжится ли успешная серия Сульшера с «МЮ»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Жозе Моуринью Футбол Слишком молод для пенсии. Моуринью рассказал о планах на будущееПортугалец собирается работать на самом высоком уровне Вчера в 11:450
  • 19:30
    • «Барселону» не исключат из Кубка Испании
  • 18:00
    • «Луч» может прекратить существование
  • 11:16
    • «Енисей» пополнил состав защитником
    Игроки «Хетафе» Футбол Примера. «Хетафе» разгромил «Алавес», «Реал» примет «Севилью»Подробности матчей 20-го тура испанской Примеры 00:560
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Продолжит ли «МЮ» побеждать?
  • 4.47
    •
  • 09:30
    • Киз переиграла Мертенс на Australian Open
  • 00:23
    • «Витесс» Слуцкого одержал восьмую победу в чемпионате Нидерландов
  • 00:08
    • Икарди продлит контракт с «Интером»
    Мария Шарапова Теннис Australian Open. Федерер, Надаль и Шарапова вышли в четвертый круг, вылет ХачановаОбзор матчей пятого соревновательного дня на Открытом чемпионате Австралии Вчера в 17:160
  • 23:53
    • «Наполи» потребовал 120 миллионов евро за полузащитника
  • 22:31
    • Испанское издание включило Смолова в топ-5 форвардов для «Реала»
  • 19:45
    • Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Испании
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие