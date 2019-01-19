«Спартак» отправился в Доху без Жиго, Ханни и Адриано

Футболисты «Спартака» собрались в аэропорту Шереметьево, чтобы вылететь в Доху на второй сбор в рамках подготовки к возобновлению сезона, сообщает пресс-служба московского клуба.

Главный тренер Олег Кононов привлек для участия в работе 30 футболистов.

Из Москвы летят 25 игроков. Это вратари — Александр Максименко, Артем Поплевченков, Александр Селихов и Антон Шитов; защитники — Айртон Лукас, Сальваторе Боккетти, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Павел Маслов, Леонид Миронов и Николай Рассказов; полузащитники — Денис Глушаков, Максим Глушенков, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Александр Ташаев и Наиль Умяров; нападающие — Зе Луиш и Георгий Мелкадзе.

Защитник Самуэль Жиго, хавбеки Фернандо и Софьян Ханни, а также форварды Луис Адриано и Педро Роша провели два выходных дня, предоставленных после сбора в Дубае, не в России, и присоединятся к команде непосредственно в Катаре.

В Дохе «красно-белые» примут участие в турнире «Фонбет Кубок Матч Премьер», где сыграют против «Ростова», «Зенита» и «Локомотива». 0