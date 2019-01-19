«Реал» победил «Севилью» на «Сантьяго Бернабеу»

Мадридскийодержал домашнюю победу над(2:0) в матче 20-го тура чемпионата Испании.

Счет в матче был открыт на 78-й минуте. Регилон с левого края сделал перевод в центр, Каземиро принял мяч и нанёс роскошный удар в верхний угол ворот. Мяч от рук Вацлика влетел в сетку.

А в компенсированное время Лука Модрич отобрал мяч у Каррису, убежал один на один и пробил мимо Вацлика.

«Реал» с 36 очками занимает третье место в турнирной таблице, а «Севилья» расположилась на четвертой строчке — 33 очка.

В следующем туре подопечные Сантьяго Солари 27 января на выезде сыграют с «Эспаньолом», а красно-белые днем ранее примут «Леванте».