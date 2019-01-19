«Реал» победил «Севилью» на «Сантьяго Бернабеу»

Фрагмент матча
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Счет в матче был открыт на 78-й минуте. Регилон с левого края сделал перевод в центр, Каземиро принял мяч и нанёс роскошный удар в верхний угол ворот. Мяч от рук Вацлика влетел в сетку.
А в компенсированное время Лука Модрич отобрал мяч у Каррису, убежал один на один и пробил мимо Вацлика.
«Реал» с 36 очками занимает третье место в турнирной таблице, а «Севилья» расположилась на четвертой строчке — 33 очка.
В следующем туре подопечные Сантьяго Солари 27 января на выезде сыграют с «Эспаньолом», а красно-белые днем ранее примут «Леванте».
Примера. 20-й тур
«Реал» — «Севилья» — 2:0 (0:0)
Голы: Каземиро, 78; Модрич, 90+2«Реал»: Куртуа, Варан, Регилон, Карвахаль, Рамос, Себальос (Вальверде, 88), Каземиро, Васкес (Иско, 77), Модрич, Винисиус Жуниор, Бензема«Севилья»: Вацлик, Кьер, Гомес, Эскудеро (Сальватьерра, 86), Каррису, Банега, Навас, Васкес, Сарабия, Андре Силва (Мунир, 75), Бен-Йеддер (Промес, 71)Предупреждения: Каземиро, 61; Себальос, 65 — Каррису, 30; Кьер, 85