Манчестер Юнайтед — Брайтон энд Хоув Альбион. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (19.01.2019)

Составы команд:
«Манчестер Юнайтед»: Давид де Хеа, Victor Lindelof, Фил Джонс, Поль Погба, Маркус Рэшфорд, Антони Марсьяль, Джесси Лингард, Эшли Янг, Андер Эррера, Люк Шоу, Nemanja Matic.
«Брайтон энд Хоув Альбион»: G.Bong, Шейн Даффи, Льюис Данк, Dale Stephens, Юрген Локадия, Pascal Gross, Гленн Мюррей, Соломон Марч, Мартин Монтойя, Davy Propper, David Button.
Предыдущий матч соперников: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Юнайтед» 3:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.