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    «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Манчестер Юнайтед — Брайтон энд Хоув Альбион. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (19.01.2019)

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Манчестер Юнайтед Брайтон энд Хоув Альбион Календарь АПЛ
    В 18:00 в АПЛ начнётся матч «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув Альбион».

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    Составы команд:

    «Манчестер Юнайтед»: Давид де Хеа, Victor Lindelof, Фил Джонс, Поль Погба, Маркус Рэшфорд, Антони Марсьяль, Джесси Лингард, Эшли Янг, Андер Эррера, Люк Шоу, Nemanja Matic.

    «Брайтон энд Хоув Альбион»: G.Bong, Шейн Даффи, Льюис Данк, Dale Stephens, Юрген Локадия, Pascal Gross, Гленн Мюррей, Соломон Марч, Мартин Монтойя, Davy Propper, David Button.

    Предыдущий матч соперников: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Юнайтед» 3:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.

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