Гол Витселя принес дортмундской «Боруссии» победу над «Лейпцигом»

Фрагмент матча
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У победителей встречи единственный мяч на 19-й минуте забил экс-полузащитник «Зенита» Аксель Витсель.
После подачи углового и неудачной попытки выноса сферы за пределы штрафной мяч оказался у бельгийца, который и поразил ворота соперника.
«Боруссия» с 45 очками лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, а «РБ Лейпциг» расположился на четвертой строчке — 31 очко.
В следующем туре дортмундцы 26 января примут «Ганновер», а «Лейпциг» на следующий день на выезде сыграет с «Фортуной». 0