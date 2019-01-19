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    Гол Витселя принес дортмундской «Боруссии» победу над «Лейпцигом»

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    Дортмундская «Боруссия» одержала гостевую победу над «РБ Лейпцигом» (1:0) в матче 18-го тура чемпионата Германии.

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    У победителей встречи единственный мяч на 19-й минуте забил экс-полузащитник «Зенита» Аксель Витсель.

    После подачи углового и неудачной попытки выноса сферы за пределы штрафной мяч оказался у бельгийца, который и поразил ворота соперника.

    «Боруссия» с 45 очками лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, а «РБ Лейпциг» расположился на четвертой строчке — 31 очко.

    В следующем туре дортмундцы 26 января примут «Ганновер», а «Лейпциг» на следующий день на выезде сыграет с «Фортуной». 0

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