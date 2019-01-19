«Челси» уступил «Арсеналу» на «Эмирейтс»

Лондонскийодержал домашнюю победу над столичным(2:0) в матче 23-го тура чемпионата Англии.

Хозяева открыли счет на 14-й минуте. Александр Ляказетт зацепился за прострел Бельерина, ушёл от двух соперников и с острого угла выстрелил в девятку ворот «Челси».

А на 39-й минуте Торрейра странно разыграл стандарт, но после скидки Сократис вернул мяч в штрафную, где без опеки оказался Косельни. Лоран плечом пробил в дальний угол, удвоив счет.

«Челси» с 47 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, а «Арсенал» расположился строчкой ниже — 44 очка.

В следующем туре подопечные Унаи Эмери 29 января примут «Кардифф», а команда Маурицио Сарри на следующий день на выезде сыграет с «Борнмутом».