«Челси» уступил «Арсеналу» на «Эмирейтс»

«Челси»
twitter.com/Arsenal/
Хозяева открыли счет на 14-й минуте. Александр Ляказетт зацепился за прострел Бельерина, ушёл от двух соперников и с острого угла выстрелил в девятку ворот «Челси».
А на 39-й минуте Торрейра странно разыграл стандарт, но после скидки Сократис вернул мяч в штрафную, где без опеки оказался Косельни. Лоран плечом пробил в дальний угол, удвоив счет.
«Челси» с 47 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, а «Арсенал» расположился строчкой ниже — 44 очка.
В следующем туре подопечные Унаи Эмери 29 января примут «Кардифф», а команда Маурицио Сарри на следующий день на выезде сыграет с «Борнмутом».
АПЛ. 23-й тур
«Арсенал» — «Челси» — 2:0 (2:0)
Голы: Ляказетт, 14; Косьельни, 39«Арсенал»: Лено, Папастатопулос, Колашинац, Бельерин (Эль-Ненни, 72), Косьельни, Торрейра, Джака, Гендузи, Рэмзи (Мэйтленд-Найлз, 67), Обамеянг, Ляказетт (Ивоби, 68)«Челси»: Аррисабалага, Рюдигер, Алонсо, Аспиликуэта, Давид Луиз, Азар, Канте, Педро (Хадсон-Одои, 80), Ковачич (Баркли, 63), Виллиан (Жиру, 68), ЖоржиньоПредупреждение: Луиз, 37