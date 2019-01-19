Арсенал — Челси. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (19.01.2019)

Составы команд:
«Арсенал»: Эктор Бельерин, Sokratis, Лоран Косельни, Аарон Рэмзи, Александр Ляказетт, Lucas Torreira, Пьер-Эмерик Обамеянг, Бернд Лено, Matteo Guendouzi, Зеад Колазинак, Гранит Джака.
«Челси»: Kepa Arrizabalaga, Antonio Rudiger, Микел Алонсо, Жоржиньо, Н'Голо Канте, Эден Азар, Педро Родригес, Матео Ковачич, Willian, Сесар Аспиликуэта, Давид Луис.
Предыдущий матч соперников: «Челси» — «Арсенал» 3:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:2.