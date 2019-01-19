Арсенал — Челси. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (19.01.2019)

Устоит ли «Арсенал» в борьбе за топ-4? «Арсенал» — «Челси». Прогноз и ставки 1.75

Какой будет реакция «Атлетико» на вылет из кубка? «Уэска» — «Атлетико». Прогноз и ставки 2.62