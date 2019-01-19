«Ливерпуль» продлил контракт с защитником

продлил контракт с защитником клуба

Об этом сообщает официальный сайт «красных».

Отмечается, что Александер-Арнольд поставил подпись под долгосрочным соглашением.

По неофициальной информации, новый контракт рассчитан до 2024 года.

«Горжусь тем, что заключил новый контракт с "Ливерпулем". Для меня является честью доверие со стороны клуба, которое было выражено в предложении нового контракта. У меня не было сомнений в том, стоило ли продлевать контракт», — отметил защитник.

Ранее сообщалось о том, что Александер-Арнольд из-за травмы пропустит около четырех недель. 0