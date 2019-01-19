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    «Ливерпуль» продлил контракт с защитником

    Ливерпуль Англия. Премьер-лига Футбол Англии Календарь АПЛ
    «Ливерпуль» продлил контракт с защитником клуба Трентом Александером-Арнольдом.

    Трент Александер-Арнольд
    Трент Александер-Арнольд
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    Об этом сообщает официальный сайт «красных».

    Отмечается, что Александер-Арнольд поставил подпись под долгосрочным соглашением.

    По неофициальной информации, новый контракт рассчитан до 2024 года.

    «Горжусь тем, что заключил новый контракт с "Ливерпулем". Для меня является честью доверие со стороны клуба, которое было выражено в предложении нового контракта. У меня не было сомнений в том, стоило ли продлевать контракт», — отметил защитник.

    Ранее сообщалось о том, что Александер-Арнольд из-за травмы пропустит около четырех недель. 0

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