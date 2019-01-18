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    «Реал» стал лидером по зарплатам в 2017 году

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    Мадридский «Реал» в 2017 году больше всех потратил на выплату зарплат среди европейских футбольных клубов, говорится в отчете УЕФА.

    «Реал» стал лидером по зарплатам в 2017 году
    «Реал» стал лидером по зарплатам в 2017 году
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    Расходы «Реала» в 2017 году на выплату зарплат по сравнению с 2016 годом возросли на 32% и составили рекордные 406 миллионов евро.

    Второе место в данном рейтинге заняла «Барселона» — 378 миллионов евро. Третьим стал «Манчестер Сити» — 334 миллиона.

    Наибольшее представительство имеет АПЛ — девять клубов.

    В топ-20 данного рейтинга попали следующие клубы:

    1. «Реал» — € 406 млн. Процент роста зарплат за год: +32%
    2. «Барселона» — € 378 млн, +2%
    3. «Манчестер Сити» — € 334 млн, +14%
    4. «Манчестер Юнайтед» — € 306 млн, -5%
    5. «Бавария» — € 276 млн, +2%
    6. «Пари Сен-Жермен» — € 272 млн, -7%
    7. «Ювентус» — € 264 млн, +19%
    8. «Челси» — € 256 млн, -14%
    9. «Ливерпуль» — € 244 млн, -13%
    10. «Арсенал» — € 234 млн, -11%
    11. «Боруссия» Д — € 178 млн, +27%
    12. «Атлетико» — € 178 млн, +30%
    13. «Интер» — € 155 млн, +22%
    14. «Тоттенхэм» — € 148 млн, +6%
    15. «Рома» — € 145 млн, -7%
    16. «Вольфсбург» — € 139 млн, +4%
    17. «Кристал Пэлас» — € 133 млн, +22%
    18. «Лестер Сити» — € 132 млн, +22%
    19. «Саутгемптон» — € 131 млн, +15%
    20. «Милан» — € 128 млн, -20%. 0

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