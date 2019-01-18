Мадридскийв 2017 году больше всех потратил на выплату зарплат среди европейских футбольных клубов, говорится в отчете УЕФА.

«Реал» стал лидером по зарплатам в 2017 году telegraph.co.uk 1000 Фрибет для всех Забрать!

Расходы «Реала» в 2017 году на выплату зарплат по сравнению с 2016 годом возросли на 32% и составили рекордные 406 миллионов евро.

Второе место в данном рейтинге заняла «Барселона» — 378 миллионов евро. Третьим стал «Манчестер Сити» — 334 миллиона.

Наибольшее представительство имеет АПЛ — девять клубов.

В топ-20 данного рейтинга попали следующие клубы:

1. «Реал» — € 406 млн. Процент роста зарплат за год: +32%

2. «Барселона» — € 378 млн, +2%

3. «Манчестер Сити» — € 334 млн, +14%

4. «Манчестер Юнайтед» — € 306 млн, -5%

5. «Бавария» — € 276 млн, +2%

6. «Пари Сен-Жермен» — € 272 млн, -7%

7. «Ювентус» — € 264 млн, +19%

8. «Челси» — € 256 млн, -14%

9. «Ливерпуль» — € 244 млн, -13%

10. «Арсенал» — € 234 млн, -11%

11. «Боруссия» Д — € 178 млн, +27%

12. «Атлетико» — € 178 млн, +30%

13. «Интер» — € 155 млн, +22%

14. «Тоттенхэм» — € 148 млн, +6%

15. «Рома» — € 145 млн, -7%

16. «Вольфсбург» — € 139 млн, +4%

17. «Кристал Пэлас» — € 133 млн, +22%

18. «Лестер Сити» — € 132 млн, +22%

19. «Саутгемптон» — € 131 млн, +15%

20. «Милан» — € 128 млн, -20%. 0