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    ПСЖ может перехватить у «Челси» Паредеса

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    ПСЖ предложил петербургскому «Зениту» 35 миллионов евро за полузащитника Леандро Паредеса, утверждает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

    Леандро Паредес
    Леандро Паредес
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    По информации источника, парижане уже сделали петербургскому клубу официальное предложение о приобретении аргентинского футболиста.

    Напомним, что также Паредесом интересовался «Челси», но по данным журналиста, до официальных предложений дело пока не дошло.

    Отмечается также, что «Зенит» установил на игрока ценник в 40 миллионов евро и не намерен от него отступать.

    В нынешнем сезоне аргентинский хавбек провел 22 матча за питерский клуб, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач. 0

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