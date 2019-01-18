ПСЖ может перехватить у «Челси» Паредеса

предложил петербургскому35 миллионов евро за полузащитника, утверждает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, парижане уже сделали петербургскому клубу официальное предложение о приобретении аргентинского футболиста.

Напомним, что также Паредесом интересовался «Челси», но по данным журналиста, до официальных предложений дело пока не дошло.

Отмечается также, что «Зенит» установил на игрока ценник в 40 миллионов евро и не намерен от него отступать.

В нынешнем сезоне аргентинский хавбек провел 22 матча за питерский клуб, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач. 0