Еременко рад оказаться в «Ростове»

Полузащитникпрокомментировал подписание контракта с

«Ростов-на-Дону — не чужой город для моей семьи. Здесь любят футбол и всегда отлично поддерживают свой клуб. Запомнил это, когда приезжал сюда с другими командами. Сейчас я полон оптимизма и с нетерпением жду весенней части сезона. В команде собраны качественные футболисты, отличный тренер и грамотное руководство — это очень важно для любого клуба», — сказал Еременко, которого цитирует официальный сайт.

«В будущих матчах мы постараемся радовать болельщиков своей игрой. Сейчас могу с уверенностью сказать, что рад оказаться в "Ростове". Увидимся на стадионе!», — добавил полузащитник.

Отметим, что Еременко уже приступил к тренировкам с «Ростовом».

Напомним, финский хавбек подписал контракт с ростовчанами, который рассчитан на 2,5 года. 0