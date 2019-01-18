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    Еременко рад оказаться в «Ростове»

    Ростов РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Полузащитник Роман Еременко прокомментировал подписание контракта с «Ростовом».

    Роман Еременко
    Роман Еременко
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    «Ростов-на-Дону — не чужой город для моей семьи. Здесь любят футбол и всегда отлично поддерживают свой клуб. Запомнил это, когда приезжал сюда с другими командами. Сейчас я полон оптимизма и с нетерпением жду весенней части сезона. В команде собраны качественные футболисты, отличный тренер и грамотное руководство — это очень важно для любого клуба», — сказал Еременко, которого цитирует официальный сайт.

    «В будущих матчах мы постараемся радовать болельщиков своей игрой. Сейчас могу с уверенностью сказать, что рад оказаться в "Ростове". Увидимся на стадионе!», — добавил полузащитник.

    Отметим, что Еременко уже приступил к тренировкам с «Ростовом».

    Напомним, финский хавбек подписал контракт с ростовчанами, который рассчитан на 2,5 года. 0

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