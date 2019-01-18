«Урал» расторг контракт с полузащитником

Екатеринбургскийобъявил об уходе из команды грузинского полузащитника сообщает пресс-служба «шмелей».

Соглашение с 25-летним футболистом было расторгнуто по взаимному согласию сторон.

«Увы, принести еще больше пользы "Уралу" ему помешали две тяжелые травмы. Мы благодарим Георгия за время, проведенное в клубе, желаем успехов в продолжении футбольной карьеры, яркой и результативной игры, а также отсутствия проблем со здоровьем в дальнейшем!» — говорится в сообщении.

Чантурия выступал за «Урал» с 2016 года. За екатеринбургскую команду он провел 30 матчей в чемпионате России, забив пять голов. 0