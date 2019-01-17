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    «Урал» разгромил «Акритас» в товарищеском матче

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    Екатеринбургский «Урал» с разгромным счетом победил «Акритас» (11:0) в товарищеском матче на тренировочных сборах, проходящих на Кипре.

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    Покер в составе победителей оформил нападающий Андрей Панюков.

    «Акритас» представляет кипрский город Хлорака и выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Кипра.

    Товарищеские матчи
    «Урал» — «Акритас» — 11:0 (4:0)
    Голы: Фидлер, 17 (1:0). Араторе, 23 (2:0). Димитров, 24 (3:0). Бикфалви, 42 (4:0). Панюков, 55 (5:0). Панюков, 64 (6:0). Шанбиев, 70 (7:0). Ходжаниязов, 73 (8:0). Панюков, 75 (9:0). Панюков, 81 (10:0). Катрич, 84 (11:0)«Урал»: Годзюр (Баклов, 46), Меркулов (Данцев, 46), Ароян (Брызгалов, 46), Поляков (Балажиц, 46), Страндберг (Ходжаниязов, 46), Фидлер (Герасимов, 46), Кулаков (Шанбиев, 46), Димитров (Катрич, 46), Араторе (Бавин, 46), Эль-Кабир (Егорычев, 46), Бикфалви (Панюков, 46)
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