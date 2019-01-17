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    Маркизио и Паредес попали в сферу интересов ПСЖ

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    Полузащитники «Зенита» Клаудио Маркизио и Леандро Паредес попали в сферу интересов «Пари Сен-Жермен», ообщает Tuttomercatoweb.

    Леандро Паредес
    Леандро Паредес
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    Парижане намерены усилиться центральными хавбеками в зимнее трансферное окно. Паредес является приоритетной целью парижан. В случае неудачи с Паредесом, ПСЖ может приобрести Маркизио.

    Ранее сообщалось, что «Челси» предложил «Зениту» за Паредеса 35 млн евро.

    В этом сезоне РПЛ аргентинский футболист провел за петербургский клуб 15 матчей, в которых забил три гола и сделал две передачи.

    Маркизио перешел в «Зенита» на правах свободного агента летом 2018 года, и с тех пор провел девять матчей в РПЛ и забил два мяча. 0

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