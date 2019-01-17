Маркизио и Паредес попали в сферу интересов ПСЖ

Полузащитники «Зенита»попали в сферу интересов, ообщает Tuttomercatoweb.

Парижане намерены усилиться центральными хавбеками в зимнее трансферное окно. Паредес является приоритетной целью парижан. В случае неудачи с Паредесом, ПСЖ может приобрести Маркизио.

Ранее сообщалось, что «Челси» предложил «Зениту» за Паредеса 35 млн евро.

В этом сезоне РПЛ аргентинский футболист провел за петербургский клуб 15 матчей, в которых забил три гола и сделал две передачи.

Маркизио перешел в «Зенита» на правах свободного агента летом 2018 года, и с тех пор провел девять матчей в РПЛ и забил два мяча. 0