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    Хавбек «Рубина» может заменить Паредеса в «Зените»

    Зенит Рубин Трансферы РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Центральный полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов рассматривается селекционерами «Зенита» в качестве замены Леандро Паредесу на случай его перехода в «Челси», сообщает «Спорт-Экспресс».

    Игорь Коновалов
    Игорь Коновалов
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    Питерцы уже обращали внимание на российского футболиста в прошлом году, а трансфер в Англию аргентинского хавбека ускорит переговорный процесс.

    По информации издания, руководство и главный тренер «Зенита» Сергей Семак не возражают против отъезда Паредеса в случае, если лондонцы предложат не менее 40 миллионов евро.

    Контракт Коновалова с «Рубином» рассчитан до лета 2020 года. Портал transfermarkt.de оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

    В этом сезоне 22-летний хавбек провел в составе казанцев 16 официальных встреч в РПЛ и Кубке страны, забив 1 мяч и отдав 3 голевые передачи.

    24 ноября в матче премьер-лиги с «Анжи» полузащитник получил перелом большого пальца ноги, но хавбек вернется в строй уже в конце января. 0

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