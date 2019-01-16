Хавбек «Рубина» может заменить Паредеса в «Зените»

Центральный полузащитник «Рубина»рассматривается селекционерами «Зенита» в качестве заменына случай его перехода в, сообщает «Спорт-Экспресс»

Питерцы уже обращали внимание на российского футболиста в прошлом году, а трансфер в Англию аргентинского хавбека ускорит переговорный процесс.

По информации издания, руководство и главный тренер «Зенита» Сергей Семак не возражают против отъезда Паредеса в случае, если лондонцы предложат не менее 40 миллионов евро.

Контракт Коновалова с «Рубином» рассчитан до лета 2020 года. Портал transfermarkt.de оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

В этом сезоне 22-летний хавбек провел в составе казанцев 16 официальных встреч в РПЛ и Кубке страны, забив 1 мяч и отдав 3 голевые передачи.

24 ноября в матче премьер-лиги с «Анжи» полузащитник получил перелом большого пальца ноги, но хавбек вернется в строй уже в конце января. 0