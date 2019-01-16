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    Кононов: Айртон сыграл отлично

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    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал дебют Айртона в составе «красно-белых».

    Айртон
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    «Айртон сыграл отлично. Достаточно хорошо играет и в атаке, и в обороне. Понятно, что сейчас он под нагрузками, так что ждать прямо супер игру сейчас не стоит. Всему придет логическое завершение. Пока он адаптируется и к нагрузкам, и к команде», — цитирует Кононова Sport24.ru.

    «Чертановские ребята отлично себя проявили. Глушенков классный гол забил, и еще момент у него был. Умяров очень уверенно играет, как будто в "Спартаке" уже давно», — добавил тренер.

    Напомним, «Спартак» в контрольном матче обыграл ташкентский «Локомотив». 0

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