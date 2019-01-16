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    Генич: Я не сомневаюсь, что чемпионом станет «Зенит»

    Зенит РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Футбольный комментатор Константин Генич считает, что питерский «Зенит» выиграет чемпионат России в сезоне-2018/19.

    Константин Генич
    Константин Генич
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    «Шесть очков до сегодняшнего "Зенита" — ничего. Плюс, не забываем, что с "Зенитом" "Спартак" играет дома. "Зениту" еще играть с "Локомотивом" и с "Краснодаром" на выезде.

    Но я не сомневаюсь, что чемпионом станет "Зенит". Пусть преимущество составляет всего одно очко, но первое место он не упустит.

    Мне кажется, что для этого "Зенита" Сергея Семака гораздо важнее выиграть чемпионат России, чем удачно сыграть в Лиге Европы», — приводит слова Генича Sport24.ru.

    Напомним, что после 17 туров чемпионата России «Зенит» набрал 34 очка и возглавляет турнирную таблицу РПЛ. 0

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