Генич: Я не сомневаюсь, что чемпионом станет «Зенит»

Футбольный комментаторсчитает, что питерскийвыиграет чемпионат России в сезоне-2018/19.

«Шесть очков до сегодняшнего "Зенита" — ничего. Плюс, не забываем, что с "Зенитом" "Спартак" играет дома. "Зениту" еще играть с "Локомотивом" и с "Краснодаром" на выезде.

Но я не сомневаюсь, что чемпионом станет "Зенит". Пусть преимущество составляет всего одно очко, но первое место он не упустит.

Мне кажется, что для этого "Зенита" Сергея Семака гораздо важнее выиграть чемпионат России, чем удачно сыграть в Лиге Европы», — приводит слова Генича Sport24.ru.

Напомним, что после 17 туров чемпионата России «Зенит» набрал 34 очка и возглавляет турнирную таблицу РПЛ. 0