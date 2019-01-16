Агент: Давид Луис хочет остаться в «Челси»

Агент защитникаопроверг информацию о том, что футболист хочет покинуть команду по окончании текущего сезона.

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«Мы находимся в дружеских отношениях с "Челси" и сейчас работаем над новым контрактом для Давида, потому что он хочет остаться в команде. Этого же хочет и тренер, и сам клуб. Уверен, мы сможем договориться», — приводит слова Джурабчана Evening Standard.

Ранее сообщалось, что 31-летний защитник на правах свободного агента может вернуться в лиссабонскую «Бенфику» и завершить там карьеру. Также в услугах Луиса заинтересован «Монако».

Напомним, Луис вернулся в «Челси» в 2016 году. 0