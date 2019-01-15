Орлов: Лодыгин решил попробовать свои силы в Англии

Вратарьхочет продолжить карьеру в английском Чемпионшипе.

Об этом сообщил известный комментатор Геннадий Орлов.

«По моим данным, Юрий Лодыгин решил попробовать свои силы в Англии. Правда, это Чемпионшип. Пока об этом еще не сообщают. Пожелаем Юрию успехов», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит», передает Sport24.ru

«Летом у него заканчивается контракт с "Зенитом", и его вряд ли бы продлили, потому что ему трудно бороться за то, чтобы быть первым вратарем. В "Зените" есть вратарь сборной Лунев, он моложе. Есть и Михаил Кержаков. Поэтому Лодыгин не летит с "Зенитом" на сбор в Катаре».

По информации СМИ, у Лодыгина есть предложение от «Ноттингем Форест». 0