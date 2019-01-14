«Реал» вырвал победу у «Бетиса»

Счет на 13-й минуте открыли гости — удар Карвахаля смогли хозяева заблокировать, а вот Лука Модрич с радиуса штрафной с подбора пробил точно в верхний угол ворот.
Отыгрались севильцы на 67-й минуте. Серхио Каналес получил передачу низом от Ло Чельсо, через центр Серхио прорвался к воротам «Реала» и протолкнул мяч под вратарём в цель.
На 88-й минуте Дани Себальос пробил со штрафного во вратарский угол — мяч залетел в сетку ворот «Бетиса».
«Реал» за счет победы обошел «Алавес» в турнирной таблице. Команда занимает 4-е место с 33-мя очками.
Примера. 19-й тур
«Бетис» — «Реал» — 1:2 (0:1)
Голы: Модрич, 13 (0:1). Каналес, 67 (1:1). Себальос, 88 (1:2)«Бетис»: Пау Лопес, Барраган, Манди, Бартра, Франсис Герреро (Тельо, 67), Виллиам Карвалью, Ло Сельсо, Гуардадо (Будебуз, 85), Хоакин, Санабрия (Лорен Морон, 88), Каналес«Реал»: Навас, Серхио Рамос, Варан, Начо, Карвахаль, Каземиру, Модрич, Вальверде (Диас, 82), Регилон (Себальос, 74), Винисиус Жуниор, Бензема (Гонсалес Перес, 46)Предупреждения: Гуардадо, 4. Модрич, 35. Серхио Рамос, 42. Вальверде, 62. Виллиам Карвалью, 86