«Реал» вырвал победу у «Бетиса»

Мадридскийодержал гостевую победу над(2:1) в матче 19-го тура чемпионата Испании.

Счет на 13-й минуте открыли гости — удар Карвахаля смогли хозяева заблокировать, а вот Лука Модрич с радиуса штрафной с подбора пробил точно в верхний угол ворот.

Отыгрались севильцы на 67-й минуте. Серхио Каналес получил передачу низом от Ло Чельсо, через центр Серхио прорвался к воротам «Реала» и протолкнул мяч под вратарём в цель.

На 88-й минуте Дани Себальос пробил со штрафного во вратарский угол — мяч залетел в сетку ворот «Бетиса».

«Реал» за счет победы обошел «Алавес» в турнирной таблице. Команда занимает 4-е место с 33-мя очками.