Ещенко: Мне не было смысла сливать Карреру

Защитникзаявил, что ему не было смысла сливать экс-главного тренера «красно-белых»

«Вот смысл мне его было сливать? Я при Каррере играл, подписал при нем контракт, он мне доверял. Потом в один момент из-за какого-то лайка подумал, что я его сливаю. Так? Вон, в "Реале" случай с Иско еще жестче, но с ним разве что-то сделали? Тем более, мы выходили с Каррерой, пообщались один на один, но он не хотел меня слушать», — сказал Ещенко «Спорт-Экспрессу».

«Вы еще вот о чем подумайте: как Каррере перевели это стихотворение? Я по-русски то не понимаю до конца, о чем там речь. С гуся вода, все такое. Как ему это объяснили? Мы можем только догадываться», — добавил футболист.

Напомним, решением Карреры Ещенко и Денис Глушаков были переведены в «дубль». После увольнения Карреры футболисты вернулись в первую команду. 0