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    Ещенко: Мне не было смысла сливать Карреру

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    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко заявил, что ему не было смысла сливать экс-главного тренера «красно-белых» Массимо Карреру.

    Андрей Ещенко
    Андрей Ещенко
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    «Вот смысл мне его было сливать? Я при Каррере играл, подписал при нем контракт, он мне доверял. Потом в один момент из-за какого-то лайка подумал, что я его сливаю. Так? Вон, в "Реале" случай с Иско еще жестче, но с ним разве что-то сделали? Тем более, мы выходили с Каррерой, пообщались один на один, но он не хотел меня слушать», — сказал Ещенко «Спорт-Экспрессу».

    «Вы еще вот о чем подумайте: как Каррере перевели это стихотворение? Я по-русски то не понимаю до конца, о чем там речь. С гуся вода, все такое. Как ему это объяснили? Мы можем только догадываться», — добавил футболист.

    Напомним, решением Карреры Ещенко и Денис Глушаков были переведены в «дубль». После увольнения Карреры футболисты вернулись в первую команду. 0

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