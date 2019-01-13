Гризманн принес «Атлетико» победу над «Леванте»

Игроки «Атлетико»
LiveSport.Ru
Победу «матрасникам» принес Антуан Гризманн, который на 57-й минуте реализовал пенальти.
Также стоит отметить, что в первом тайме главный арбитр матча после просмотра повтора отменил гол Коке.
«Атлетико» после этой победы набрал 38 очков и занимает второе место. У «Леванте» 23 очка и одиннадцатая позиция.
Примера. 19-й тур
«Атлетико» — «Леванте» — 1:0 (0:0)
Гол: Гризманн, 57 — с пенальти«Атлетико»: Облак, Хуанфран, Годин, Савич (Хименес, 9), Ариас, Коке, Партей, Эрнандес, Гризманн, Корреа (Лемар, 72), Витоло (Калинич, 77)«Леванте»: Ойер Оласабаль, Тоньо, Кабако, Пьер, Чема (Коке, 46), Кампанья, Вукчевич (Рочина, 68), Барди, Рохер (Майораль, 68), Хасон, МоралесПредупреждения: Хасон, 42. Кабако, 85. Кампанья, 90+4