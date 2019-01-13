Гризманн принес «Атлетико» победу над «Леванте»

обыгралв матче 19-го тура чемпионата Испании — 1:0.

Победу «матрасникам» принес Антуан Гризманн, который на 57-й минуте реализовал пенальти.

Также стоит отметить, что в первом тайме главный арбитр матча после просмотра повтора отменил гол Коке.

«Атлетико» после этой победы набрал 38 очков и занимает второе место. У «Леванте» 23 очка и одиннадцатая позиция.