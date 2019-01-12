«Арсенал» проиграл в гостях «Вест Хэму»

В матче 22-го тура английской Премьер-лигина своем поле нанес поражениесо счетом 1:0 (0:0).

«Вест Хэм» поднялся на восьмое место в турнирной таблице АПЛ twitter.com/westhamutd 1000 Фрибет для всех Забрать!

Автором единственного забитого мяча стал полузащитник Деклан Райс, отличившийся на 48-й минуте с передачи Самира Насри.

После этой победы «Вест Хэм» поднялся на восьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 31 очко, а «Арсенал» идет на пятой строчке, у команды 41 балл.

В следующем туре, который состоится 19 января, «Вест Хэм» в гостях сыграет против «Борнмута», а «Арсенал» в тот же день примет «Челси».