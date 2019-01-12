«Арсенал» проиграл в гостях «Вест Хэму»

«Вест Хэм» поднялся на восьмое место в турнирной таблице АПЛ
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Автором единственного забитого мяча стал полузащитник Деклан Райс, отличившийся на 48-й минуте с передачи Самира Насри.
После этой победы «Вест Хэм» поднялся на восьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 31 очко, а «Арсенал» идет на пятой строчке, у команды 41 балл.
В следующем туре, который состоится 19 января, «Вест Хэм» в гостях сыграет против «Борнмута», а «Арсенал» в тот же день примет «Челси».
Чемпионат Англии. Премьер-лига. 22-й тур
«Вест Хэм Юнайтед» — «Арсенал» — 1:0 (0:0)
Гол: Райс, 48«Вест Хэм Юнайтед»: Фабяньски, Сабалета, Огбонна, Крессуэлл, Диоп, Райс, Нобл, Насри (Кэрролл, 71), Арнаутович (Снодграсс, 71), Антонио (Обианг, 82), Фелипе Андерсон«Арсенал»: Лено, Папастатопулос, Мустафи (Рэмси, 59), Косьельни, Колашинац, Джака (Торрейра, 59), Мэйтланд-Найлс (Бельерин, 69), Гендузи, Ляказетт, Обамеянг, ИвобиПредупреждения: Мустафи, 46. Колашинац, 60