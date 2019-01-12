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    «Арсенал» проиграл в гостях «Вест Хэму»

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Вест Хэм Арсенал Календарь АПЛ
    В матче 22-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм» на своем поле нанес поражение «Арсеналу» со счетом 1:0 (0:0).

    «Вест Хэм» поднялся на восьмое место в турнирной таблице АПЛ
    «Вест Хэм» поднялся на восьмое место в турнирной таблице АПЛ
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    Автором единственного забитого мяча стал полузащитник Деклан Райс, отличившийся на 48-й минуте с передачи Самира Насри.

    После этой победы «Вест Хэм» поднялся на восьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 31 очко, а «Арсенал» идет на пятой строчке, у команды 41 балл.

    В следующем туре, который состоится 19 января, «Вест Хэм» в гостях сыграет против «Борнмута», а «Арсенал» в тот же день примет «Челси».

    Чемпионат Англии. Премьер-лига. 22-й тур
    «Вест Хэм Юнайтед» — «Арсенал» — 1:0 (0:0)
    Гол: Райс, 48«Вест Хэм Юнайтед»: Фабяньски, Сабалета, Огбонна, Крессуэлл, Диоп, Райс, Нобл, Насри (Кэрролл, 71), Арнаутович (Снодграсс, 71), Антонио (Обианг, 82), Фелипе Андерсон«Арсенал»: Лено, Папастатопулос, Мустафи (Рэмси, 59), Косьельни, Колашинац, Джака (Торрейра, 59), Мэйтланд-Найлс (Бельерин, 69), Гендузи, Ляказетт, Обамеянг, ИвобиПредупреждения: Мустафи, 46. Колашинац, 60
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