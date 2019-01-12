Вест Хэм — Арсенал. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (12.01.2019)

Составы команд:
«Вест Хэм»: Лукаш Фабиански, Аарон Крессвел, Пабло Сабалета, Марко Арнаутович, Фелипе Андерсон, Марк Нобл, Самир Насри, Angelo Ogbonna, Issa Diop, Майкл Антонио, Declan Rice.
«Арсенал»: Sokratis, Лоран Косельни, Александр Ляказетт, Пьер-Эмерик Обамеянг, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Алекс Ивоби, Бернд Лено, Шкодран Мустафи, Matteo Guendouzi, Зеад Колазинак, Гранит Джака.
Предыдущий матч соперников: «Арсенал» — «Вест Хэм» 3:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.