Силва: «Эвертон» отдал Влашича в аренду не для того, чтобы продавать его

Главный тренеррассказал о планах на полузащитника, которого «ириски» отправили в аренду летом 2018 года в московский

«Он хочет играть по 90 минут каждую неделю, и когда мы принимали решение, мы рассчитывали на то, что он будет играть больше и станет сильнее. Посмотрим, что произойдёт в будущем. Мы отдали Влашича в аренду не для того, чтобы продавать его.

Мы хотели посмотреть, будет ли он готов играть за наш клуб. Решение принимали мы вместе с Влашичем, а не только он. Я поделился своими идеями, он — своими. Посмотрим, что дальше делать», — цитирует Силву Liverpool Echo.

В текущем сезоне Влашич провел 20 матчей в составе «армейцев» во всех турнирах и забил семь голов. 0