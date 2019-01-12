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    «Тоттенхэм» готов продать Кейна за 350 миллионов евро

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    «Тоттенхэм» готов продать нападающего команды Гарри Кейна за 350 миллионов евро, сообщает AS.

    Гарри Кейн
    Гарри Кейн
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    По информации издания, в услугах нападающего сборной Англии заинтересован мадридский «Реал».

    Перед рождественскими каникулами один из представителей мадридского клуба консультировался с руководством «шпор» по поводу трансферной стоимости Кейна. Лондонский клуб заявил, что готов продолжить переговоры, если «сливочные» предложат 350 миллионов.

    Кейн выступает в составе основной команды «Тоттенхэма» с 2011 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 21 матче английской Премьер-лиги, записал на свой счет 14 голов и отдал 5 результативных передач. 0

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