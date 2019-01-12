«Тоттенхэм» готов продать Кейна за 350 миллионов евро

«Тоттенхэм» готов продать нападающего командыза 350 миллионов евро, сообщает AS.

По информации издания, в услугах нападающего сборной Англии заинтересован мадридский «Реал».

Перед рождественскими каникулами один из представителей мадридского клуба консультировался с руководством «шпор» по поводу трансферной стоимости Кейна. Лондонский клуб заявил, что готов продолжить переговоры, если «сливочные» предложат 350 миллионов.

Кейн выступает в составе основной команды «Тоттенхэма» с 2011 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 21 матче английской Премьер-лиги, записал на свой счет 14 голов и отдал 5 результативных передач. 0