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    Через месяц Жиго присоединится к общей группе, заявил врач «Спартака»

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    Физиотерапевт «Спартака» Дмитрий Миронов рассказал о восстановлении травмированных футболистов команды.

    Самюэль Жиго
    Самюэль Жиго
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    В лазарете у «красно-белых» находятся защитники Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Самюэль Жиго, а также полузащитникФернандо.

    «У всех ребят наблюдается положительная динамика. При этом нужно понимать, что у каждого на данном этапе свой уровень подготовки. У Фернандо все ещё остаются последствия прошлогодней травмы.

    Ещенко перенёс операцию всего месяц назад, поэтому у него сейчас, по большому счету, только начальный этап восстановления. Боккетти оперировали даже позже, но у него совсем другой характер травмы, и мы рассчитываем, что уже на следующем сборе, в Катаре, он начнёт работать на поле.

    Наконец, очень радует динамика восстановления Жиго. Надеемся, через месяц он присоединится к общей группе. Сейчас Самуэль уже активно работает на поле с мячом, хотя и индивидуально», — цитирует Миронова официальный сайт «Спартака». 0

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