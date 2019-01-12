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    Гол Салаха принес «Ливерпулю» победу над «Брайтоном»

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Брайтон энд Хоув Альбион Ливерпуль Календарь АПЛ
    В матче 22-го тура Английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» потерпел домашнее поражение от «Ливерпуля» — 0:1.

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    На 50-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — Гросс проиграл позицию и завалил Мохамеда Салаха в штрафной площади. Сам пострадавший и реализовал одиннадцатиметровый.

    «Ливерпуль», набрав 57 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ. «Брайтон», имея в активе 26 баллов, располагается на 13-м месте.

    В следующем туре «Ливерпуль» на своем поле сыграет против «Кристал Пэлас», а «Брайтон» в гостях встретится с «Манчестер Юнайтед».

    В других матчах 22-го тура «Лестер» на своем поле уступил «Саутгемптону» (1:2), «Уотфорд» переиграл в гостях «Кристал Пэлас» (2:1), «Кардифф» сыграл вничью с «Хаддерсфилдом» (0:0), а «Бернли» дома обыграл «Фулхэм» (2:1). 0

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