«Ростов» сыграл вничью с албанским клубом в контрольном матче

провел первый контрольный матч на сборе в турецком Белеке.

Ростовчане не смогли обыграть албанский «Кукеси». Встреча завершилась вничью — 1:1.

У «Ростова» в первом тайме отличился Александр Гулевский, который отправил мяч в сетку после паса Александра Зуева. Однако еще до перерыва «Кукеси» сравнял счет.

Напомним, осеннюю часть сезона «Ростов» завершил на седьмом месте в РПЛ.