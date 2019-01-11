«Ростов» сыграл вничью с албанским клубом в контрольном матче

«Ростов» — «Кукеси»
ФК «Ростов»
Ростовчане не смогли обыграть албанский «Кукеси». Встреча завершилась вничью — 1:1.
У «Ростова» в первом тайме отличился Александр Гулевский, который отправил мяч в сетку после паса Александра Зуева. Однако еще до перерыва «Кукеси» сравнял счет.
Напомним, осеннюю часть сезона «Ростов» завершил на седьмом месте в РПЛ.
Товарищеский матч
«Ростов» — «Кукеси» — 1:1 (1:1)
Гол «Ростова»: Гулевский (17)Состав «Ростова» в первом тайме: Абаев, Логашов, Плиев, Сигурдссон, Скопинцев, Гулевский, Гацкан, Зуев, Кьяртанссон, Игрок № 1, ИоновСостав «Ростова» во втором тайме: Айдаров, Щадин, Ингасон, Паршивлюк, Сухомлинов, Салетрос, Хаджикадунич, Игрок № 2, Трошечкин, Волков, Сигурдарсон