«Крылья Советов» арендовали Джано Ананидзе

Полузащитниксообщил, что он переходит вна правах аренды.

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«14 января начнется подготовительный сбор. Были и другие варианты в России, но главный тренер самарцев Миодраг Божович звонил мне лично. Я обещал, что если не сложится с иностранным клубом, то пойду именно к нему. Дал слово, ведь отлично отношусь к Миодрагу как к тренеру и как к человеку. А он прекрасно знает мои возможности по совместной работе в "Ростове". Жаль, "Крылья" не вышли в весеннюю стадию Кубка России: не получится повторить успех, которого мы добились с ростовчанами в 2014-м.

Отношусь к аренде с пониманием и адекватно оцениваю своё состояние: сказалась череда травм; где-то, видимо, недорабатывал сам. Мне нужно через игры доказать, что я сильный футболист. И я это сделаю! Я боец. У меня уже было подобное испытание, когда нужно было отступить на шаг назад, чтобы потом сделать два вперёд. Теперь нужно пройти через это снова.

Хочу не играть по пять минут, а выходить на поле регулярно. Только так смогу стать сильнее, доказать свою состоятельность и вернуться в "Спартак", — цитирует Ананидзе пресс-служба "Спартака". 0