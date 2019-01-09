Выбор букмекерской конторы для ставок на спорт

Сегодня жителям России доступно множество букмекерских контор, предлагающих различные условия совершения ставок.

В стране лицензировано более 15 контор, и почти каждая предлагает выгодные условия игры: многочисленные бонусы, высокие коэффициенты, оперативный вывод средств и т.д. Конечно, у каждой компании есть свои плюсы и минусы, но большинство лицензированных контор способны обеспечить свои игрокам комфортные условия.

В настоящий момент лучшие букмекерские конторы — Лига Ставок, Винлайн, Марафон, Фонбет и Бетсити. Помимо этих крупных БК, в стране работает множество других компаний, которые также радуют своих игроков бонусами, коэффициентами и оперативной работой.

Выбор по коэффициентам

В первую очередь при выборе компании необходимо обращать внимание на коэффициенты. БК могут предлагать различные коэффициенты на отдельные виды спорта. Например, средняя маржа на футбольные события может составлять 3%, в то время как на хоккейные матчи маржа может подниматься до 7% (или наоборот).

Также коэффициенты имеют отличия в зависимости от линии: прематч (ставки до начала событий) и лайв (ставки во время событий). Коэффициенты на события из прематчевой линии всегда выше, а их отличия напрямую зависят от выбранной компании.

Разнообразие выборов

Также стоит внимательно изучить, насколько широкими являются линии и сколько выборов предлагается на отдельные события. Как правило, в линиях современных букмекерских контор имеется порядка 15-20 различных видов спорта, и на каждое событие может предлагаться от 100 до 1000 выборов.

Например, крупные футбольные матчи могут сопровождаться даже такими незначительными выборами, как первая замена, количество жёлтых карточек, число офсайдов у отдельно взятой команды и т.д. Также у игроков есть возможность совершать ставки на итоги турниров: победитель Лиги Чемпионов, КХЛ, РПЛ и т.д.

Бонусы букмекеров

Чтобы преодолеть конкуренцию, букмекерские конторы регулярно радуют новых игроков бонусами. В основном компании выдают приветственные фрибеты, сумма которых составляет от 500 до 20 000 руб.

Фрибеты позволяют игрокам сделать 1 или более бесплатных ставок. В случае удачных исходов игроки забирают выигрыш себе, а при поражениях — ничего не теряют. Также некоторые компании предлагают накопительную систему бонусов, позволяя игрокам использовать бонусные деньги в качестве альтернативы собственным.

Также нужно учитывать удобство основного сайта, наличие мобильных сервисов, варианты пополнения счёта и вывода средств. От этого напрямую зависит комфорт и удобство при совершении ставок. 0