Зобнин начнёт тренироваться в общей группе «Спартака» в Дубае

Руководитель медицинского департамента «Спартака»рассказал о состоянии травмированных игроков.

«У Жиго оно очень хорошее и соответствует срокам, которые прошли после операции. На сборе его ждут по-прежнему индивидуальные тренировки, но они будут уже в большей степени направлены на работу с мячом на поле.

Ещенко даже опережает график восстановления. Хороший объём движений прооперированной ноги.

У Боккетти только 3 января сняли гипс. Ему ещё рано бегать, остаются ограничения. Но всё идёт по плану. Думаю, к середине второго сбора он начнёт более серьёзную работу, в том числе беговую.

Зобнин, думаю, уже в ближайшие дни после прилёта в Дубай начнёт тренироваться в общей группе.

У Фернандо пока сохраняются остаточные явления воспаления сухожилия — травма неприятная. Ограничения пока будут. Но явные улучшения есть. Он много занимался индивидуально в Бразилии», — приводит слова Вартапетова официальный сайт клуба. 0