«Спартак» вылетел на сбор в ОАЭ

Футболисты московскогособрались в аэропорту Шереметьево, чтобы вылететь в Дубай на первый сбор в рамках подготовки ко второй части сезона, информирует пресс-служба клуба.

Главный тренер Олег Кононов включил в состав делегации 30 футболистов.

Это вратари — Александр Максименко, Артем Ребров, Александр Селихов, Владислав Терешкин и Антон Шитов; защитники — Айртон Лукас, Сальваторе Боккетти, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Павел Маслов, Леонид Миронов и Николай Рассказов; полузащитники — Денис Глушаков, Максим Глушенков, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Александр Ташаев, Фернандо, Наиль Умяров и Софьян Ханни; нападающие — Зе Луиш, Луис Адриано, Педро Роша и Георгий Мелкадзе.

Отмечается, что Ребров, Боккетти, Ещенко и Жиго продолжат в Дубае курс реабилитации.

Сбор, в ходе которого запланирован один товарищеский матч, продлится до 16 января. Затем команда вернется в Москву, а 19 января отправится в Катар. 0