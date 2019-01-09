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    «Спартак» вылетел на сбор в ОАЭ

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    Футболисты московского «Спартака» собрались в аэропорту Шереметьево, чтобы вылететь в Дубай на первый сбор в рамках подготовки ко второй части сезона, информирует пресс-служба клуба.

    Футболисты «Спартака»
    Футболисты «Спартака»
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    Главный тренер Олег Кононов включил в состав делегации 30 футболистов.

    Это вратари — Александр Максименко, Артем Ребров, Александр Селихов, Владислав Терешкин и Антон Шитов; защитники — Айртон Лукас, Сальваторе Боккетти, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Павел Маслов, Леонид Миронов и Николай Рассказов; полузащитники — Денис Глушаков, Максим Глушенков, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Александр Ташаев, Фернандо, Наиль Умяров и Софьян Ханни; нападающие — Зе Луиш, Луис Адриано, Педро Роша и Георгий Мелкадзе.

    Отмечается, что Ребров, Боккетти, Ещенко и Жиго продолжат в Дубае курс реабилитации.

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