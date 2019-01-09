Попов рассмотрит предложения трех российских клубов

Полузащитникпрокомментировал свой уход из «Спартака».

«Наверное, уже ни для кого не секрет, что я покинул "Спартак". Хотелось бы поблагодарить руководство клуба за то время, которое я провел в команде — мы расстаемся исключительно друзьями.

Отдельно я бы хотел поблагодарить болельщиков "красно-белых" за ту поддержку, которую они оказывали клубу. Я неоднократно говорил, что на поле мог ошибаться, но отдавал всего себя и выкладывался на сто процентов каждую проведенную на поле минуту.

Сегодня в "Спартаке" я прошел медицинское обследование, которое показало, что я нахожусь в полном порядке. Сейчас я подожду несколько дней, рассмотрю предложения от трех российских клубов, которые проявляют ко мне интерес, и сделаю свой выбор.

Нужно все основательно взвесить, поэтому я изучу, что лучше для меня и для семьи, и сделаю окончательный выбор», — цитирует Попова ТАСС. 0