Попов выберет вариант с «Динамо», чтобы остаться в Москве, считает Пеев

Бывший полузащитник «Амкара»прокомментировал расторжение контракта между полузащитником

Ранее стало известно, что «Спартак» расторг контракты с полузащитниками Романом Еременко и Ивелином Поповым, а также с защитником Марко Петковичем.

«Если Ивелин принял такое решение, и обе стороны договорились о расторжении контракта, то оно было хорошо обдумано. Для него лучше играть, чем сидеть на скамейке запасных.

Знаю, что уйти из "Спартака" ему было тяжело, но он хочет играть, здесь у него мало игровой практики.

Не знаю, почему он не играл в "Спартаке", видел несколько матчей с участием Попова, и он в них выглядел неплохо.

Не в курсе, где продолжит карьеру Попов. Мое мнение, он, скорее всего, выберет вариант с "Динамо", чтобы остаться в Москве, где он очень хорошо освоился», — приводит слова Пеева РИА «Новости». 0